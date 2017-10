Vereador Marcílio Indica implantação do SVO em Teixeira de Freitas

O vereador Marcílio Goulart (PT), indicou durante reunião ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, a implantação do Sistema de Verificação de Óbito (SVO), para atender a população que às vezes padece aguardando a liberação de corpos no Departamento de Polícia Técnica (DPT), que atende uma grande demanda da região. “Já não basta o sofrimento das pessoas, e ainda tem que passar por um trâmite burocrático para liberação do corpo de um ente querido. Precisamos resolver isso”, afirmou.

A missão do SVO é realizar procedimentos de Autopsia para esclarecimento de óbitos de causa natural não elucidada, em caso de óbito sem assistência médica ou com assistência médica onde a causa morte não foi definida ou é mal definida. A atuação do SCV

O vereador afirma que já havia discutido o assunto em reuniões internas, mas foi alertado da importância e urgência pelo cidadão Humberto Magnavita, eleitor do município de Teixeira de Freitas, que o convenceu a apresentar formalmente a indicação à administração municipal. (Por Ronildo Brito)