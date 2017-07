Vereador Ronaldo Cordeiro acompanha deputado Éber Santana em entrevista à Rádio Câmara de Teixeira de Freitas Éber, Ronaldo e Gabriel logo após a entrevista ao Jornal do Descobrimento

Nesta última quarta-feira, dia 26 de julho, o vereador Ronaldo Cordeiro (PSC), acompanhou o deputado estadual Éber Santana, do mesmo partido, durante entrevista ao Jornal do Descobrimento, informativo do meio dia da Rádio Câmara de Teixeira de Freitas (90,9 FM). Éber Santana, que já foi secretário de Relações Institucional da Prefeitura de Salvador e atualmente é integrante da bancada de oposição ao governo Rui Costa (PT), na Assembleia Legislativa, é especialista em gestão pública.

O deputado Éber Santana veio a Teixeira de Freitas após o seu sogro, que é pastor evangélico em Porto Seguro, ter sofrido um infarto. O religioso precisava passar por uma angioplastia e como não conseguiu fazer o procedimento em Porto Seguro e Eunápolis, precisou ser transferido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde foi atendido.

Durante a entrevista o deputado Éber Santana fez questão de agradecer aos profissionais da unidade de saúde teixeirense que atenderam o seu sogro, bem como destacou o empenho do município em melhorar a gestão do hospital, para garantir um atendimento melhor à população. “Ele [sogro] foi muito bem atendido aqui em Teixeira de Freitas. Pelas informações que tenho o prefeito Temoteo Brito tem se esforçado muito para melhorar todos os procedimentos. Isso é de extrema importância, pois o hospital daqui [Teixeira] atende toda a região”, falou.

Para o vereador Ronaldo Cordeiro (PSC), que é líder do prefeito Temoteo Brito na Câmara Municipal, a constatação do deputado Éber Santana demonstra a importância dos novos investimentos que estão sendo feitos no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF). “O prefeito Temoteo herdou a saúde completamente sucateada, com equipamentos quebrados e rombos financeiros, como o não pagamento INSS dos servidores pelo governo anterior. Sabemos que o setor de saúde é bastante complexo, mas a contratação de uma novo empresa gestora [S3] e as melhorias implementadas pela nova gestão, são sentidas por toda a população”, disse.

Também esteve presente nos estúdios da Rádio Câmara, acompanhando as entrevistas das duas lideranças, Gabriel Hortêncio, responsável pelo PSC Jovem no município de Teixeira de Freitas. (Por Ronildo Brito)