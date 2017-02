Vereador “Sargento Berg” propõe horário padronizado nas creches de Teixeira de Freitas

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas na manhã desta terça-feira (21/02), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), o plenário apreciou, votou e aprovou por unanimidade, a proposição de nº 145/2017, de autoria do Wildemberg Soares Guerra, o “Sargento Berg” (PSDB), que propõe que as creches do município, passem a ter padronização nos horários e que tenha consonância com o horário comercial da cidade.

O vereador “Sargento Berg” ressalta que Teixeira de Freitas é o terceiro maior pólo comercial do interior da Bahia com 6.122 estabelecimentos e com 25.300 pessoas trabalhando no comércio. E ele propõe na sua proposição que as creches do município passem a funcionar até as 18h, para que se tenha tempo dos pais dos alunos saírem das suas funções profissionais e passarem nas creches para apanharem seus filhos.

A preocupação do vereador “Sargento Berg” é facilitar a chegada dos pais para a busca dos seus filhos e que a padronização do horário condizente com o horário comercial da cidade venha trazer mais confortabilidade aos pais das crianças, além de facilitar a funcionalidade da gestão e o atendimento das crianças. O parlamentar quer que o horário altere das 07h às 17h para das 07h até às 18h.

“A ação visa organizar as creches de modo mais efetivo, no entanto, o processo será feito com muita cautela e diálogo, pois não pretendemos prejudicar nenhuma família. É importante que a Secretaria Municipal de Educação abra este diálogo durante o tempo que for necessário a fim de adequar a situação da melhor forma possível, tanto para as unidades quanto para os pais e responsáveis destas crianças”, salienta o vereador “Sargento Berg”.

O parlamentar ainda teve uma outra proposição aprovada em que ele solicitou ao Poder Executivo Municipal, em caráter de urgência, obras de reestruturação do bairro Vila Feliz, na zona leste da cidade. O vereador “Sargento Berg” lembrou na tribuna que o bairro está intransitável que precisa urgente do serviço de patrolamento e, sobretudo, merece um projeto de pavimentação para proporcionar mais conforto e comodidade aos seus moradores.

Na mesma sessão plenária desta terça-feira (21), o vereador José Bernardo Gomes Cabral (PSD), requereu obras de rede de esgoto para as ruas Airton Sena, Marquês de Olinda, Cruz Vermelha e demais ruas do bairro Nova Canaã, na zona oeste da cidade. O vereador Ailton Lacerda Ferreira (PSC) indicou ao município a instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Presidente Getúlio Vargas com a Rua Jornalista Ivan Rocha e José Tomas da Silva, em frente ao colégio Joaquim Muniz de Almeida Neto, no bairro Santa Rita.

O vereador Juvenal Etelvina Laureano, o “Juvenal das Laranjas” (PTN), indicou à Prefeitura Municipal que seja afixado placas educativas de trânsito indicando início e fim nos pontos de ônibus coletivo situados nas avenidas de grande fluxo de veículos. E ainda requereu obras de pavimentação asfáltica nas ruas Mirueira, Jequitibá, Graciliano Viana e Portela, todas localizadas no bairro Bela Vista. Já o vereador Joris Bento Xavier (PTC), indicou obras de pavimentação asfáltica para as ruas Amapá, Recife, João Amaro, Silva Andrade e Silva Santos, todas localizadas no bairro São Pedro.

O vereador Leonardo Feitoza da Silva, o “Leonardo do Sindicato” (PC do B), requereu à Prefeitura Municipal a criação de uma UBS – Unidade Básica de Saúde, para atender a população do centro da cidade. E ainda propôs obras de implantação da rede de esgoto na Rua Maria Dolores Carvalho no bairro Redenção. Já os vereadores Adriano Santos Souza (PTN), José Mendes Almeida da Cruz, o “Mendes da JC Madeiras” (PSDB) e Valci Vieira dos Santos (SD), propuseram ao prefeito municipal a imediata contratação de cirurgiães dentistas para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. (Por Athylla Borborema).