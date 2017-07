Vereador solicita serviços urgentes de limpeza e recuperação do Córrego do Penteado em Teixeira de Freitas

O acumulo de mato e lixo no Córrego do Ponteado, no bairro Jardim Caraípe, levou o vereador Manoel Pedro da Silva Neto, o “Pedrão” (PV), a solicitar da Prefeitura de Teixeira de Freitas providências urgentes para realizar a limpeza ao longo do leito do córrego. Na proposição apresentada em sessão da Câmara de Teixeira de Freitas, o vereador ressalta que há uma grande preocupação dos moradores, pois o volume de lixo depositado no córrego coloca em risco a saúde de todos, principalmente das crianças e idosos.

No Pedido de Providência apresentado o vereador Pedrão requereu do prefeito municipal que seja feita toda a limpeza, capina, retirada de entulhos e aterramento do Córrego do Penteado pelo qual o esgoto corre a céu aberto das Ruas Governador Antonio Mangabeira e Roberto Rêgo, nos fundos do CETEPES – Centro Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul (antigo Colem), situado na Rua Beira Vale, no bairro Jardim Caraípe.

O vereador Pedrão chama atenção para o fato de que “o lixo acumulado propicia a instalação de criadouros de mosquito da dengue, insetos e animais peçonhentos, o que pode causar doenças”, disse ele, para, na seqüência, lembrar que “grande parte do lixo é depositado e jogado pelos moradores”. Conforme o vereador, “o esgoto corre a céu aberto pelo leito do córrego, ocasionando transtornos para os moradores e estudantes da escola vizinha, além de causar mau cheiro”. No Pedido de Providências, Pedrão pede o atendimento imediato por parte da Prefeitura de Teixeira de Freitas como forma de revitalizar o rio e toda aquela área verde no seu entorno. (Por Athylla Borborema).