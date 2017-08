Vereador Toizinho propõe verba especifica para Liga de Futebol de Teixeira de Freitas

Na sessão da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, na abertura dos trabalhos legislativos do segundo semestre do ano, na manhã desta quarta-feira (02/08), o vereador Antonio Marques Ferreira da Silva, o “Toizinho” (PROS), teve aprovado pelo plenário um Pedido de providência em que requer do Poder Executivo Municipal que seja repassado 10% do valor de gestão dos orçamentos e ações de secretarias para Liga Municipal de Futebol de Teixeira de Freitas (LFTF).

Conforme o vereador Antônio Marques a sua proposição visa melhorar a integração de ações voltadas ao esporte no município com ações que abrangem iniciativas que vão desde a iniciação da prática esportiva nas escolas a projetos voltados para o esporte de rendimento. Para o parlamentar o esporte só tem a ganhar pela possibilidade da celebração de um termo de convênio entre o município e a Liga Esportiva de Futebol.

“Como ex-jogador profissional e um incentivador nato do esporte, se o prefeito atender o meu apelo e nos encaminhar um Projeto de Lei neste sentido ou por celebração de convênio executar a minha proposição credenciando o esporte de Teixeira de Freitas, eu tenho que apoiar e defender o projeto na sua plenitude. Cabe a mim fiscalizar se esse recurso será aplicado ou como está sendo aplicado. Este é o meu papel na qualidade de vereador. A minha intenção é enxergar o esporte e a cultura no melhor do seu estágio, vendo crianças, adolescentes e jovens dando vôos essenciais em vossas vidas”, destacou o vereador Toizinho. (Por Athylla Borborema).