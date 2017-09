Vereador Valci Vieira propõe ao município implantação do Teatro Municipal no Shopping PátioMix

O vereador Valci Vieira dos Santos (SD) teve aprovada no plenário da Câmara de Teixeira de Freitas, uma indicação legislativa que requer do Poder Executivo Municipal a viabilização para a implantação de um Teatro Municipal, a se sediar em um espaço já apropriado no Shopping PátioMix. A expectativa dos artistas quanto à materialização deste empreendimento é grande, pois o Teatro servirá como referencial para abrigar as apresentações populares da cultura, consagradas como atrativos turísticos.

De acordo com o vereador Valci Vieira, o Teatro Municipal, independentemente de qual cidade esteja, sempre teve uma grande importância para a população, já que faz a ligação do público com a arte, cultura e entretenimento. E para Teixeira de Freitas, o Teatro Municipal teria relevância tão grande. E, segundo o parlamentar, enquanto o município não possa construir um prédio próprio com toda sua pujança que à cidade e a população merecem, que seja viabilizado um espaço público já apropriado, como o sugerido no Shopping PátioMix.

“O Teatro Municipal de Teixeira de Freitas é um sonho de todos nós. Dos risos às lágrimas, o Teatro Municipal mostra a você o mundo de um novo ponto de vista, podendo até mesmo mudar suas ideias e ideais após uma apresentação. Se você quer assistir algo hoje, basta ligar a televisão ou acessar a internet. No entanto, tempos atrás, o melhor modo de interação eram os teatros. Visto um cenário mais antigo, o teatro, no entanto, pode ser considerado como o único meio de apreciação da arte, seja qual for o modo de expressão trabalhado”, ressalta o vereador Valci Vieira. (Por Athylla Borborema).