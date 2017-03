Vereador Valci Vieira quer função educativa com criação da Biblioteca Pública Municipal

O vereador Valci Vieira dos Santos (SD), apresentou uma proposição legislativa à Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, propondo tanto a mesa do Poder Legislativo, quanto a Prefeitura Municipal, a contratação de uma banca habilitada de profissionais em processo de interpretação de libras e especialista em Língua Brasileira de Sinais para que possa servir nos eventos oficiais da Câmara Municipal.

Conforme o vereador Valci Vieira a comunicação é um fator fundamental para o ser humano e libras é uma ferramenta que possibilita a interação. E o papel dos intérpretes de língua de sinais é servir como tradução entre pessoas que compartilham línguas e culturas diferentes. A atividade exige estratégias mentais na arte de transferir o conteúdo das explicações, questionamentos e dúvidas. No caso da proposta para a Câmara Municipal é objetivando viabilizar a participação da comunidade surda nas atividades do Poder Legislativo com profissionais que auxiliem no processo de comunicação com as pessoas ouvintes.

O vereador Valci Vieira é também o autor de uma proposição legislativa que indica a criação do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura que é um dos elementos obrigatórios, constituintes de um sistema de cultura. O Fundo configura uma Lei de Incentivo à Cultura e é o conjunto dos instrumentos de financiamento público da cultura, para apoio e incentivo a programas, projetos e ações culturais realizadas pela sociedade civil e possibilitando a produção, difusão e fruição da cultura no município, amparado pelos artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988.

“É um projeto de suma importância ao setor cultural teixeirense. A sua criação seria um avanço muito grande para a cultura, pois mensalmente teríamos recursos para fazer fomentar as manifestações populares e não precisaríamos ficar com “pires nas mãos” solicitando apoio das autoridades para elaboração dos projetos nas áreas da música, da literatura, artes plásticas e cênicas. Com esta minha proposta todos os seguimentos culturais seriam contemplados pelo município e também por meio de editais que seriam lançados com os recursos desse fundo”, justifica o vereador Valci.

Também é de autoria do vereador Valci Vieira a proposição legislativa que autoriza o município de Teixeira de Freitas a buscar investimentos ou construir com recursos próprios a Biblioteca Pública Municipal com Gestão Plena. De acordo com o parlamentar, a criação de uma Biblioteca Pública Municipal é uma necessidade urgente para que se torne patrimônio cultural da cidade oferecendo aos usuários os serviços de pesquisa, empréstimo de obras, espaço para leitura, consultas e programas de estímulo à literatura, para que a instituição tenha a sua função educativa a sociedade da informação.

O vereador Valci Vieira destaca a importância da biblioteca pública para a sociedade e a relevância de seu papel social. “O lugar da biblioteca pública na sociedade, seu papel fomentador da leitura e da cultura e na relação intrínseca com a comunidade, gera conhecimento e favorece a cidadania. A função educativa da Biblioteca Pública objetiva promover junto à comunidade usuária aspectos, meios, materiais e condições que facilitem a autoeducação e possibilidades de apropriação de conhecimentos. Vamos trabalhar para que a nossa proposta se torne realidade e que a Biblioteca Pública Municipal de Teixeira de Freitas nasça e seja destinada a todos as pessoas de todos os grupos sociais e idades”, almejou o vereador Valci Vieira.

O vereador Valci Vieira é professor universitário, advogado, pedagogo, escritor, professor universitário, licenciado em Letras Vernáculas e especialista em Língua Portuguesa. Mestre em Literaturas de Língua Portuguesa e doutor em Literatura Comparada. E como vereador, nos últimos dois meses tem se mostrado um homem que se preparou para ocupar o cargo, com posições firmes e dinâmicas, suas ideais tem sido inteligentes e coerentes. (Por Athylla Borborema).