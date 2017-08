Vereador Valci Vieira requer organização do sistema de endereçamento postal de Teixeira de Freitas

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, na manhã desta quarta-feira (16/08), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), o vereador Valci Vieira dos Santos (SD), apresentou uma proposição legislativa requerendo ao Poder Executivo Municipal que seja implantado um novo sistema eficiente de endereçamento postal na cidade de Teixeira de Freitas.

O vereador Valci Viera propõe que sejam instaladas placas identificando os nomes das ruas, os respectivos códigos de endereçamento postal com o devido CEP em cada logradouro, bem como ordenar sequencialmente os números de todos os imóveis comerciais e residenciais das ruas, avenidas, travessas e praças da cidade de Teixeira de Freitas e também dos seus povoados.

Segundo o vereador Valci Vieira, o sistema de endereçamento postal foi criado com o objetivo de organizar, agilizar e facilitar a postagem, localização e distribuição das correspondências de forma lógica. Ele lembra que com o aumento da população, do volume de correspondências e da necessidade de criar mais códigos específicos para grandes receptores de correspondência, o sistema de CEP com cinco dígitos, as mudanças foram necessários para Teixeira de Freitas, mas é papel do município organizar suas ruas e avenidas com a ordem correta de numeração para que os Correios não sofram desgastes e nem a população sofra com a devolução de correspondências. (Por Athylla Borborema).