Parceria Câmara/Prefeitura: Vereador Zé do Boi enaltece implantação do sistema agrofloresta em Mucuri

A Prefeitura e a Câmara de Mucuri se uniram para implantar um sistema inovador que deve fortalecer a agricultura familiar no município. Trata-se da agrofloresta, que tem como base uma agricultura que não agride o meio ambiente e é muito mais rentável ao pequeno agricultor. “Os custos de manutenção são mais baixos, pois o sistema utiliza uma técnica que extrai da própria natureza as propriedades necessárias para o bom cultivo da planta, sem que o meio ambiente seja degradado”, informa José Mendes ‘Zé do Boi’, presidente da Câmara de Mucuri.

Para implantar este novo sistema, o vereador Zé do Boi (PMDB) e o prefeito de Mucuri, Carlos Simões (PDT), estiveram em Salvador, onde conheceram de perto o Instituto Biofábrica, uma Organização Social vinculada ao Governo do Estado da Bahia, que tem como missão produzir, multiplicar e distribuir aos agricultores materiais genéticos de mudas de alto valor agronômico.

A partir daí, os poderes Legislativo e Executivo negociaram a vinda da Biofábrica no município. O projeto foi apresentado aos agricultores familiares na quinta-feira, dia 17 de agosto, durante encontro realizado na Câmara de Mucuri. A Comunidade Rural Jacutinga 2 foi a escolhida para a implantação do projeto experimental que, caso dê bons resultados, poderá ser replicado em outras comunidades.

A coordenadora de produção de cacau e fruteiras, Kalendra Sena, e a coordenadora da produção de mandioca, Daniele Araujo, foram as representantes da Biofábrica que vieram ao município munir os agricultores com as informações.

Segundo elas, o primeiro passo foi um esclarecimento ao agricultor de como funciona a agrofloresta. O segundo momento deve acontecer dentro de três meses, quando os agricultores receberão mudas de plantas, como mandioca e milho, e uma assistência técnica de como realizar o plantio e manutenção.

Para Zé do Boi, presidente da Câmara de Mucuri, a união dos poderes é essencial para o sucesso de projetos como este. “A Câmara de Mucuri, a Prefeitura e o Governo do Estado estão unidos neste projeto que deve tornar a vida do pequeno agricultor muito melhor. São pequenas ações que podem afetar a vida do pequeno agricultor”, comentou. (Da redação TN)