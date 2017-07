Vereadora Erlita defende projeto pedagógico da Horta Comunitária Educativa

A vereadora Erlita Conceição de Freitas (PT), apresentou uma proposição legislativa solicitando ao Poder Executivo Municipal que providencie a criação e implantação de uma Horta Municipal Comunitária Educativa em Teixeira de Freitas. De acordo com a parlamentar, o objetivo do seu projeto é fortalecer o trabalho educacional voltado à formação de valores sociais, culturais e alimentares compatíveis com a preservação da cultura do país, do meio ambiente e da promoção de hábitos alimentares saudáveis.

A vereadora Erlita Freitas disse que o seu projeto proposto tem como objetivo produzir alimentos com menor custeio, promover melhor qualidade de alimentos à população e promover o aproveitamento da mão-de-obra de famílias carentes, proporcionando lhes ensino e treinamento no desenvolvimento da respectiva atividade e orientação quanto ao consumo de alimentos. E, sobretudo, é um instrumento pedagógico para a compreensão da relação meio ambiente e alimentação saudável, relacionando-os à saúde, cidadania e qualidade de vida.

Segundo a vereadora Erlita Freitas, a “Horta Municipal Comunitária Educativa” deverá ser implantada em faixa de terra de propriedade do Município definida a critério do Poder Executivo, dotada de toda infra-estrutura necessária para o início do projeto (água, energia elétrica, equipamentos, ferramentas, etc).

E será gerida, na forma do regulamento próprio, com auxílio de entidades locais especialmente cadastradas para este fim (associação de bairros, clubes de serviços, entidades religiosas, associações de cunho filantrópico, instituições de ensino públicas, Conselho Tutelar), cuja participação não importará ônus de qualquer ordem para o Município.

A vereadora Erlita lembra que o destino da produção da “Horta Municipal Comunitária Educativa” será definido em comum acordo entre o Poder Executivo e as entidades participantes, devendo o repasse ser gratuito e priorizar atendimento a famílias carentes, a creche da rede púbica municipal e núcleos assistências de cunho filantrópico.

Erlita Freitas lembra que uma vez criado, os menores inseridos no projeto receberão instruções na “Horta Municipal Comunitária Educativa” e serão designados pelas escolas da rede pública municipal, com autorização de seus pais. O horário de funcionamento das atividades será estabelecido conforme a realidade dos alunos. As famílias participantes desse projeto deverão ser selecionadas, pela Secretaria de Assistência Social do Município, devendo ser dado prioridade as de menor poder aquisitivo ou que comprovar carências. (Por Athylla Borborema).