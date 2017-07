Vereadora Erlita quer evitar acidentes com rotatória no alto da Avenida José de Anchieta

A vereadora Erlita Conceição de Freitas (PT), apresentou uma proposição legislativa requerendo ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas providências urgentes no sentido de modificar o transito e realizar obras no local, inclusive, no sentido de urbanizar a área no alto da Avenida Padre José de Anchieta, num trecho na altura do Supermercado Paizão, na entrada da Urbis.

A vereadora Erlita Freitas propõe que realize obras para ligar o canteiro da Avenida ou se faça no local uma rotatória para que o trânsito flua sem risco de acidente na conexão entre a Avenida Padre José de Anchieta e Ruas Vinháticos e José Adailde, onde atualmente não existe critério de mão ou contra mão.

Para a vereadora Erlita Freitas a melhor solução para o local é que a Prefeitura revitalize no mais curto prazo possível, todo aquele trecho e ordene o trânsito no local para evitar transtornos e acidentes automobilísticos que têm sido frequentes naquela encruzilhada, justamente por falta de ordenamento.

Conforme moradores e comerciantes da região, os acidentes acontecem na sua maioria nos horários de picos, que são no início da manhã e no final da tarde, onde carros e motos se misturam com caminhões, carroças, bicicletas e pedestres num cruzamento sem a mínima ordem de direção. Para a vereadora Erlita, a solução é a revitalização pública do local: construindo uma rotatória, ligando o canteiro ou instalando semáforos. (Por Athylla Borborema).