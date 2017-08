Vereadores Adriano e Juvenal asseguram que DETRAN iniciará revitalização do trânsito em setembro

Os vereadores Adriano Santos Souza (Podemos) e Juvenal Etelvina Laureano, o “Juvenal das Laranjas” (Podemos) estiveram reunidos em Salvador com a cúpula administrativa e técnica do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito para definir o planejamento de modificação e modernização do projeto de mobilidade urbana do trânsito da cidade. No projeto, vêm também as mudanças que incluem descolamento de semáforos e alterações de sentido de rotas e serão realizadas em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras.

Os vereadores Adriano Souza e Juvenal se reuniram primeiro com o engenheiro de planejamento Matheus Pithon Rolim Mota, chefe de gabinete do diretor geral do DETRAN, Lúcio Gomes. Com Matheus Rolim os vereadores tiveram a noticia que o DETRAN já iniciou o processo de licitação para compra dos principais equipamentos, a exemplo dos semáforos para o início da primeira etapa do projeto de modernização do trânsito da cidade de Teixeira de Freitas.

Os parlamentares ainda se reuniram com o engenheiro Sérgio Amaral que dirigirá os trabalhos de revitalização do trânsito teixeirense e com o diretor da CPT – Coordenação de Projetos de Trânsito do DETRAN, engenheiro Luciano Valadares. Os engenheiros mostraram aos parlamentares o planejamento do projeto e informaram que um dos trechos a receber modificações significativas está a extensa Avenida Presidente Getúlio Vargas que corta a cidade da zona leste a zona oeste. Os semáforos passarão de quatro para três tempos, o que significa que alguns sentidos não poderão ser mais usados pelos condutores.

De acordo com o vereador Adriano Souza já agora em setembro o DETRAN iniciará a primeira etapa da revitalização do trânsito. Segundo Adriano Souza, estão sendo observadas diversas situações, como o número de veículos por sentido e rota, além das rotas dos ônibus. Tudo está sendo devidamente estudado. Nada é feito de forma aleatória. Assim, toda a sinalização será feita para melhor orientar os condutores. E a redução dos acidentes é um dos principais objetivos para as alterações no tráfego urbano quando se vai modernizar o trânsito de uma cidade.

O vereador Juvenal das Laranjas destacou que o trabalho começou com o estudo dos pontos críticos identificados em Teixeira de Freitas e, a partir do levantamento, serão aplicadas medidas para minimizar as ocorrências de acidentes de trânsito nesses locais, como a instalação de semáforos, rotatórias ou até mesmo viadutos. E um dos principais trabalhos é a implantação e revitalização da sinalização vertical e horizontal.

A primeira etapa está prevista para começar em setembro e a segunda etapa para março de 2018. Os vereadores Adriano Souza e Juvenal ainda se reuniram com o presidente estadual do PODEMOS, deputado federal João Carlos Bacelar Batista, autor de uma emenda parlamentar proposta pelos referidos vereadores no valor de R$ 910 mil que permitirá a aquisição de novos equipamentos de led e a implantação de uma central de controle de trânsito. (Por Athylla Borborema).