Vereadores Agnaldo e Ronaldo propõem criação da Orquestra Sinfônica Municipal de Teixeira de Freitas

Os vereadores Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR) e Ronaldo Alves Cordeiro (PSC), foram os autores da proposição legislativa que alvitrou ao Poder Executivo Municipal a elaboração do Projeto de Lei para se criar a Orquestra Sinfônica Municipal 09 de Maio. A proposição já foi aprovada pela unanimidade dos vereadores e seguiu para o prefeito. que deve atender a indicação elaborando um projeto que deva assegurar à Orquestra como patrimônio do município devidamente amparada em Lei.

Conforme o vereador Agnaldo da Saúde, presidente da Câmara Municipal, a Orquestra Sinfônica Municipal 09 de Maio, que nos últimos anos vem cantando e encantando a região e levando o nome da cidade para todo o Estado, já existe alguns anos sob regência do maestro Orley Silva e gerida pelo Projeto Orquestrando Futuros do ICED – Instituto de Cultura, Educação e Desenvolvimento. No entanto, o projeto da Orquestra 9 de Maio nunca existiu legalmente na estrutura cultural e educacional do município de Teixeira de Freitas. E a sua criação de forma oficial seria um grande ganho artístico cultural para o município e para todas as famílias que tem seus jovens inseridos no projeto.

O vereador Ronaldo Cordeiro acrescenta que com a criação oficial da Orquestra Sinfônica Municipal 09 de Maio, o projeto ganhará independência financeira para tomar suas ações e seria de grande importância para sociedade, pois possibilitaria a inserção de futuros músicos, que saem de projetos de educação básica de música para um possível meio de aperfeiçoamento técnico. Havendo também a necessidade da ampliação de campos de trabalho para músicos recém-formados, principalmente das escolas públicas e privadas do município, ampliando assim as possibilidades de atuação. (Por Athylla Borborema).