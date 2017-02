Vereadores apresentaram 102 proposições em 12 dias de trabalho em Teixeira de Freitas

A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, realizou na manhã desta terça-feira (13/02), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), a sua 4ª sessão ordinária. Os trabalhos da Câmara Municipal após o recesso parlamentar se iniciaram no último dia 2 de fevereiro e em apenas 12 dias de atividade no Poder Legislativo os novos vereadores já apresentaram e aprovaram 102 proposições legislativas e já analisaram, emendaram, votaram e aprovaram quatro Projetos de Lei.

Conforme o presidente Agnaldo da Saúde, a nova Câmara Municipal trata-se de uma composição muito comprometida e os novos parlamentares estão cheio de força e vontade de promover as prerrogativas do mandato. E acrescentou que a nova composição da Câmara está formada por pessoas que querem contribuir e não demonstram nenhum interesse particular e, sobretudo, sonha com um município melhor e promissor.

“Tenho enxergado com muito bons olhos os novos colegas vereadores, eles são parlamentares muito empenhados, interessados, comprometidos com suas comunidades e estão numa força de vontade enorme de poder legitimar bem sob a representação da sua população. E o mais importante para a população é exatamente que o seu vereador exerça o papel essencial de propor, fiscalizar e criar leis que venham contribuir para o bem estar das pessoas”, certificou o presidente Agnaldo da Saúde.

O vereador Ronaldo Alves Cordeiro (PSC), líder do Governo Municipal na Câmara de Vereadores, enalteceu o esforço dos colegas e informou que as proposições dos vereadores estão sendo analisadas uma a uma pelo chefe do Poder Executivo e conforme as ações forem sendo orçadas e planejadas para execução, as indicações serão também sendo atendidas em conformidade ao desejo do vereador autor.

O vereador Jonathan de Oliveira Molar (SD), apresentou uma proposição legislativa solicitando ao Poder Executivo Municipal a criação de um programa denominado de Fundo Municipal de Apoio a Ciência e Tecnologia por meio de um anteprojeto que fará vingar o organismo em apoio aos mais de 8 mil universitários que cursam o ensino superior em Teixeira de Freitas. O programa se destinaria a estudantes, professores, pesquisadores, empresas e demais organizações.

Conforme o vereador Jonathan Molar, o programa, uma vez criado, poderá ser ampliado em apoio e incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico do município por meio de: eventos, projetos de pesquisa, bolsas de iniciação científica, dentre outras. O principal objetivo é a melhoria da qualidade de vida da população do município, especialmente no que se refere aos padrões de saúde, relações humanas, trabalho e renda, educação, habitação, transporte e meio ambiente. Além disso, se busca ampliar a base técnico-científica do município, gerando mais oportunidades de crescimento para toda a população de Teixeira de Freitas, colocando, definitivamente, a cidade em posição de destaque na busca por processos de inovação.

A vereadora Erlita Conceição de Freitas (PT), apresentou um pedido de providências para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura providenciasse em caráter de urgência, os EPIs – Equipamentos de Proteção Individual para os trabalhadores do setor de limpeza do município. Conforme a vereadora Erlita, todas as atividades profissionais que possam imprimir algum tipo de risco físico para o trabalhador devem ser cumpridas com o auxílio de EPIs, que incluem óculos, protetores auriculares, máscaras, mangotes, capacetes, luvas, botas, cintos de segurança, protetor solar e outros itens de proteção.

Para a vereadora Erlita Freitas, esses acessórios são indispensáveis em fábricas e processos industriais em geral. “O uso do EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. Além disso, o EPI também é usado para garantir que o profissional não será exposto a doenças ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase ativa de trabalho”.

O vereador Arnaldo Ribeiro Souza Junior, o “Arnaldinho” (PT), ao fazer uso da tribuna, requereu ao Poder Executivo Municipal ações urgentes, inclusive com um faxinaço, no sentido de se promover uma mobilização nacional de enfrentamento do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O vereador Arnaldinho sugeriu que haja um mutirão e que seja realizado em órgãos públicos e privados, unidades de saúde, escolas, residências, canteiros de obras e outros locais, marcando a intensificação das ações de combate e, consequentemente, impedindo a proliferação do mosquito.

Em seu pronunciamento o vereador Marcílio Carlos Goulart (PT), solicitou a mesa do Poder Legislativo uma atenção especial para uma fiscalização mais rigorosa em relação a execução das obras do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. O vereador Marcílio Goulart encaminhou a mesa da casa legislativa uma solicitação verbal, solicitando a criação de um corpo técnico do legislativo para que se promova a referida fiscalização para se monitorar investimentos e qualidade da obra. E o presidente Agnaldo da Saúde se comprometeu a analisar o pedido do parlamentar, inclusive determinando a Procuradoria Geral que desce um parecer sobre o assunto.

O vereador Valci Vieira dos Santos (SD), subiu à tribuna e apresentou uma proposição em que requer do Poder Executivo Municipal uma atenção especial com obras de pavimentação no bairro Recanto do Lago, salientando que trata-se de um dos bairros mais antigos da cidade e não vem sendo nos últimos anos recebendo uma atenção devida dos seus gestores. O vereador Valci Vieira ainda propôs ao chefe do executivo que promova uma correção no IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana, considerando que os valores cobrados são desproporcionais aos imóveis, com cobranças bem acima do regulamentado pelo município.

O vereador Adriano Santos Souza (PTN), propôs ao município que inicie Projeto de Lei objetivando a regularização fundiária urbana do bairro Santa Rita. Para o vereador Adriano Souza, a entrega da escritura dos lotes dos moradores do bairro Santa Rita é um desejo antigo para aqueles habitantes que vivem sonhando com o documento atestando a posse definitiva dos imóveis para que eles se preparem para o futuro. Já o vereador Antonio Marques Ferreira da Silva (PROS), propôs uma política mais eficaz em relação aos projetos esportivos da cidade para que gere saúde, entretenimento, lazer, emprego e renda para a população.

O vereador Joris Bento Xavier (PTC), enfatizou o seu encontro com o governador Rui Costa (PT), ao qual fez a entrega de um documento em que solicita policiamento permanente para o distrito de Santo Antônio e a implantação do projeto de sinalização da rodovia que liga a BR-101 ao distrito de Santo Antônio. E o vereador Leonardo Feitoza da Silva, o “Leonardo do Sindicato” (PC do B), requereu ao Poder Executivo serviços essenciais de limpeza e preservação com os córregos da cidade, especialmente com o córrego da Biquinha, e também oficiou melhorias estruturais para o bairro Luiz Eduardo Magalhães. (Por Athylla Borborema).