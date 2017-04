Vereadores da 1ª legislatura retornam 32 anos depois ao comando de sessão da Câmara de Teixeira de Freitas

Um ato da presidência da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas transformou a sessão ordinária da próxima quarta-feira, dia 3 de maio, em sessão especial para homenagear os primeiros vereadores do município da gestão 1º-01-1986/31-12-1988. A intenção do presidente do atual Poder Legislativo, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), foi instalar no dia 3 de maio, uma sessão solene no plenário Francistônio Pinto, cuja composição será preenchida pelos vereadores da primeira legislatura de Teixeira de Freitas.

Trata-se de uma homenagem da atual legislatura aos antigos vereadores que eram 13 na época e 10 deles ainda estão vivos. A sessão especial com os primeiros vereadores de Teixeira de Freitas que se realiza na quarta-feira, dia 3 de maio, marca o mês das comemorações dos 32 anos de emancipação política e administrativa do município, comemorado no dia 9 de maio. E durante todo mês, o Poder Legislativo baliza a data homenageando homens e mulheres que marcaram a história da cidade.

A sessão especial será presidida por José Sérgio Almeida Figueiredo, o “Zé Sérgio”, que foi o 1º presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, durante o mandato de 1986/1987. “Zé Sérgio” se disse lisonjeado com a homenagem e em visita ao memorial do Poder Legislativo relembrou algumas histórias sobre a época em que esteve no parlamento.

“É importante que a população saiba quais foram os representantes que constituíram a certidão de nascimento de Teixeira de Freitas e ajudaram a contribuir com o seu crescimento. Apesar da pouca idade, Teixeira é um exemplo de cidade em crescimento e pujança econômica, mas só conseguiu tanto êxito por conta do seu povo que é empreendedor, trabalhador e persistente”, destacou Zé Sergio.

E acrescentou: “Esse gesto do presidente Agnaldo e dos demais vereadores é de muita importância para nós que já conseguimos oferecer a nossa modesta parcela de contribuição para o município e que até hoje de alguma forma, direta ou indireta, ainda estamos aqui ajudando no desenvolvimento cultural, educacional da cidade”, ressaltou Zé Sérgio.

Aguardam-se para a sessão especial do dia 3 de maio, os 10 dos 13 vereadores da primeira legislatura da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas. José Sérgio Almeida Figueiredo; Amélia Maria Stancine Campana; Denerval Alves Cardoso; Cláudio Seije Watanabe; Draus Coelho Rocha; José Lomando Cardoso de Matos; Wagner Ramos de Mendonça; Ricardo Ramos Pereira; Osair Nascimento Correia e Wilson Alves de Brito Filho “Wilsinho”.

Os outros três vereadores da época Wilson Guimarães Soares, Geraldo Antônio Roni e Ervino Stock já são falecidos. Os suplentes da ocasião que assumiram o mandato provisoriamente por alguns meses Agnaldo Ferreira dos Santos e Gilmar Guimarães Queiroz, além de Nelson do Prado Fernandes que teve o mandato cassado pela justiça eleitoral antes de completar 4 meses de legislatura por erro na soma do quociente eleitoral, também serão convidados da sessão especial desta quarta-feira, dia 3 de maio. (Por Athylla Borborema).