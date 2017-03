Vereadores debatem cobranças da população e demandam ações emergenciais da Prefeitura em Nova Viçosa

A Câmara Municipal de Nova Viçosa, sob a presidência do vereador José Anastácio Carvalho Machado (DEM), realizou na manhã da última sexta-feira (03/03), a segunda sessão ordinária do Poder Legislativo, sendo que a primeira sessão ordinária da legislatura 2017/2020, ocorreu em caráter solene no último dia 15 de fevereiro.

A sessão para o início dos trabalhos nesta última sexta-feira (03), foi longa e bastante movimentada com as proposições dos vereadores. Apenas um Projeto de Lei passou a tramitar, contudo, os debates e reivindicações dos parlamentares dominaram a plenária legislativa debatendo as cobranças da população e cobrando ações mais enérgicas e emergenciais da Prefeitura Municipal para atender necessidades básicas da comunidade.

O movimento da sessão foi com base nos questionamentos quanto as ações de manutenção da iluminação pública no município, principalmente no distrito de Posto da Mata, seguido de uma unânime preocupação por parte dos vereadores com a forma na qual a empresa responsável pela coleta de lixo vem tratando os seus colaboradores.

Conforme o vereador João Farias da Silva (DEM), mesmo percebendo um valor contratual de quase R$ 500 mil, a empresa ainda não havia repassado nenhum pagamento aos garis. Outra demanda apresentada na sessão foi uma indicação do vereador Fabiano Rodrigues da Silva, o “Fabiano Enfermeiro” (PSDB), solicitando urgência nos serviços de manutenção do prédio do Hospital Municipal, no distrito de Posto da Mata.

Para o vereador Fabiano, manter o hospital com condições mínimas de dignidade para atender a população já será um grande feito. “Precisamos primeiro pensar em conservar e manter o que nós temos, fazer funcionar direito inclusive, depois passamos a analisar outras necessidades como ampliação e equipamentos”, ressalvou o vereador justificando a necessidade de sua indicação.

Para o presidente da Câmara Municipal de Nova Viçosa, vereador Anastácio Carvalho, a pertinência dos questionamentos tem enriquecido o diálogo do parlamento, uma vez que seus pares tem incansavelmente priorizado atender a pauta que vem da população, debatendo, indicando, propondo e oferecendo alternativas para solucionar a demanda da população.

“A comunidade precisa entender que as cobranças estão acontecendo e com uma riqueza de preocupação jamais vista nesta casa. E por mais áspero que alguns pedidos aqui apresentados aparentaram ser, todos foram pertinentes, mesmo aqueles que requerem mais urgência dentro do entendimento que a gestão atual acaba de concluir seu segundo mês de gestão. Mas tudo está sendo analisado para que a população obtenha o retorno necessário no mais curto prazo de tempo possível por parte do Poder Executivo Municipal”, salientou o presidente Anastácio Carvalho. (Da redação TN)