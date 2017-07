Vereadores e autoridades se reúnem para solucionar problemas dos mutuários do Costa Filho e Santos Guimarães

Uma reunião entre vereadores, autoridades do município e mutuários dos conjuntos habitacionais Antônio Costa Filho e Santos Guimarães na tarde desta quinta-feira (06/07), na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, presidida pelo presidente do Poder Legislativo, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), discutiu os principais reclames dos moradores destes dois bairros recém criados na zona norte da cidade.

A reunião contou com a presença do secretário municipal de Infraestrutura, Tabajara Marques; do secretário municipal de Saúde, José Arcângelo Depizzol; do subcomandante da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar, capitão Juliano Klaus; do gerente geral do Banco do Brasil, Hilton César e diversas outras autoridades ligadas aos reclames dos mutuários.

Conforme o representante dos bairros Antônio Costa Filho e Santos Guimarães, Luiz Ferreira Batista Junior, os moradores estão se organizando para criar uma associação de moradores, mas até a representatividade jurídica dos moradores não fique pronta, eles estão reivindicando para o local, alguns benefícios essenciais como iluminação pública na avenida que liga os dois conjuntos, posto médico, creche pró-infância e posto policial.

O secretário Municipal de Infraestrutura, Tabajara Marques, informou que já está em andamento o projeto para a iluminação da Avenida Amor Perfeito, via que liga o bairro Colina Verde ao Conjunto Habitacional Santos Guimarães, passando pelo Condomínio Mont Serrat-I e Conjunto Habitacional Antônio Costa Filho. Tabajara ainda informou que as outras reivindicações também estão sendo analisadas para a formulação de projetos e busca de recursos para que a demanda daqueles moradores seja atendida.

O presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo da Saúde, que inclusive, foi o autor da proposição legislativa que requer o projeto de iluminação pública para a Avenida Amor Perfeito – disse que a reunião marcada com as autoridades e com os mutuários foi para estabelecer diálogo e obter soluções dos problemas hora demandados. E considerou que a reunião foi proveitosa e que muitos avanços foram alcançados, que muitas dúvidas foram esclarecidas e muitas soluções foram encontradas para que os moradores tenham educação, segurança e saúde pública, mais próximas de suas casas. (Por Athylla Borborema).