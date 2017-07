Vereadores formam bloco da oposição na Câmara Municipal de Itanhém

Cinco dos nove vereadores do parlamento de Itanhém sinalizaram nas últimas três sessões ordinárias antes do recesso parlamentar que está criado um bloco da oposição na Câmara Municipal de Itanhém para se posicionarem mais energicamente contra o governo municipal a partir do segundo semestre do ano, como forma de situarem-se em desfavor do modelo de administração da prefeita Zulma Pinheiro (PMDB.

O bloco de oposição recém criado na Câmara Municipal de Itanhém seria formado pelos vereadores Deilton Sousa Porto, (DEM); André Correia (PHS); Whyndson Mendes, o “Nem Mendes” (PP); Audrey Correia (PR) e Luiz Marcos Villas Boas, o “Marquinhos” (PSB).

O grupo estaria insatisfeito com a forma como a prefeita conduz a administração, privilegiando apenas os demais vereadores na execução de ações administrativas e atendimento de indicações legislativas, como reformas de escolas, calçamentos e patrolamento de estradas, iluminação pública e atos públicos.

Os vereadores que não fazem parte desse grupo são Sasdelli Resende (PSDB), Gelson Picoli (PSDB), Valdemar Oliveira dos Santos, o “Dema” (PT) e o presidente da Câmara Municipal, vereador Ronaldo Correia (PC do B). Esses vereadores, que são a base de sustentação da prefeita Zulma Pinheiro, juntamente com “Marquinhos” –, que agora estaria no bloco de oposição, elegeram a atual diretoria da Câmara Municipal no último dia 1º de janeiro.

O secretário Municipal de Educação de Itanhém, o ex-deputado estadual Álvaro Pinheiro, que é irmão da prefeita, esteve recentemente na Câmara Municipal para um pronunciamento sobre sua pasta, e demonstrou maturidade sobre o assunto, quando disse que Itanhém também vive num regime democrático e uma bancada de oposição no Poder Legislativo é legítima, dizendo que só se faz uma administração forte com uma oposição forte. (Por Athylla Borborema).