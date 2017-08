Vice-prefeito de Urandi morre em acidente de carro em Minas Gerais

O vice-prefeito de Urandi (a 742 km de Salvador), Valmir da Costa Dantas, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 15, na MGC-122, em Minas Gerais.

Outras duas pessoas, que viajavam com o político, também morreram na colisão frontal. Elas foram identificadas como João de Mandinha e Maria José.

Segundo informações do blog do Tiago Marques, o motorista de um dos carros com placa de Janaúba (MG) teria perdido o controle do veículo, rodou na pista e colidiu com o carro onde as vítimas estavam.

Conforme o G1 nacional, duas mulheres e um homem, que não foram identificados, ficaram feridos. Eles foram levados para uma unidade de saúde em Monte Claros. Não informações sobre o estado de saúde deles. (Informações: A Tarde)