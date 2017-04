Vice-prefeito Lucas Bocão abre mão dos benefícios do cargo por Centro de Reabilitação e Restaurantes Populares

Na noite desta última quinta-feira (06/04), o radialista e vice-prefeito Ubiratan Lucas Rocha Matos, o “Lucas Bocão” (PV), apresentador do jornalístico “Programa do Bocão” das emissoras de rádio da Rede Sul Bahia de Comunicação, reuniu diversas autoridades da cidade para unir forças em prol da criação de quatro restaurantes populares e de um centro de reabilitação para recuperar e ressocializar pessoas com dependência química.

O evento ocorreu na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e dentre as autoridades presentes, fizeram parte da mesa do evento do vice-prefeito Lucas Bocão, o juiz Roney Moreira, titular da 2ª Vara Cível; o pastor Washington Dally, presidente do Centro de Recuperação Washington Dally; o advogado Abimael Borges Sampaio, subprocurador da Câmara Municipal; a cirurgiã dentista Tainah Coelho e a advogada Aline Mendes. Além dos vereadores Marcos Belitardo (PHS), Valci Vieira (SD), Leonardo do Sindicato (PC do B), Ronaldo Cordeiro (PSC) e Jonathan Molar (SD).

O vice-prefeito Lucas Bocão convocou o evento para debater com os amigos, as alternativas para se buscar mecanismos e políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população carente e principalmente das famílias que têm filhos envolvidos com as drogas e vivem em situação de vulnerabilidade.

Lucas Bocão anunciou que abrirá mão de todas as regalias e benefícios que o cargo de vice-prefeito de Teixeira de Freitas possui dentro da estrutura administrativa do município, a exemplo de assessores, gabinete, combustível, veículos e diárias, que somam cerca de R$ 25 mil, para que os recursos sejam complementados e aplicados pela Prefeitura Municipal na instalação de 4 Restaurantes Populares em bairros estratégicos da cidade para atender pessoas de baixa renda e na construção de um Centro de Recuperação para dependentes químicos, objetivando tratar e salvar jovens envolvidos com as drogas.

“O nosso objetivo é avançar no plano e proporcionar dignidade à população de baixa renda, valorizando o cidadão com oportunidades que combatem a extrema pobreza. A minha iniciativa de abrir mão dos direitos do meu cargo e devolver para o município é para que o prefeito Temóteo Brito (PSD), implante com esta ajuda financeira, ações de implantação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Primeiro sugiro a instalação de 4 Restaurantes Populares com refeições preparadas, no almoço e no jantar, para atender pessoas de baixa renda. E deverão ser unidades de alimentação e nutrição de preparo e comercialização de refeições saudáveis, oferecidas para a população, principalmente aos aposentados, trabalhadores, desempregados, estudantes, moradores de rua e famílias em situação de risco de insegurança alimentar”, explicou Bocão.

E em relação à criação do Centro de Reabilitação, Lucas Bocão acrescentou: “As drogas são definidas como substâncias químicas capazes de modificar a função de organismos vivos e alterando sua função biológica e sua estrutura. O processo de reabilitação envolve determinação, comprometimento e persistência. E a nossa ideia de criar um Centro de Recuperação é objetivando salvar vidas e famílias. A dependência química, como sabemos, é uma doença que envolve diversos fatores, e pesquisas mostram que a droga, tanto o álcool, quanto o crack e tantas outras é tudo potente, que altera a consciência e provoca graves efeitos sobre o bem-estar físico, emocional e social. Queremos resgatar a auto-estima e autoconfiança que geralmente são abaladas ao ingressarem nesse mundo de ilusão proporcionado pelas drogas. No fundo, tratar o dependente é levá-lo a recomeçar a gostar de si mesmo, é valorizar a vida”, concluiu o vice-prefeito Lucas Bocão. (Por Athylla Borborema).