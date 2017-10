Vídeo: Agnaldo da Saúde anuncia R$ 100 mil para compra de próteses para mulheres que perderam a mama

O presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), anunciou nesta quarta-feira (04/10), numa entrevista ao vivo ao jornalista e radialista Ronildo Brito, no “Jornal do Descobrimento”, levado ao ar ao meio dia na Rádio Câmara 90,9 FM, que vai devolver o valor estimado de R$ 100 mil para a Prefeitura Municipal, para que o prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD) reverta o dinheiro em compra de próteses mamárias em prol de mulheres de baixa renda que perderam a mama durante o tratamento do câncer.

Conforme o presidente Agnaldo da Saúde a ideia partiu após um entendimento com os seus 18 colegas vereadores que concordaram em a ‘mesa diretora’ devolver o dinheiro para a Prefeitura Municipal, no mês que as mulheres recebem uma atenção especial em relação à doença com a campanha do “Outubro Rosa”. E com o prefeito municipal Temóteo Brito houve um acordo que com a devolução do dinheiro, se promova uma licitação pública e use todo o dinheiro como contrapartida e promova a compra do maior número possível de próteses mamárias para beneficiar as mulheres carentes que passaram por cirurgias de combate ao câncer.

De acordo com o presidente Agnaldo da Saúde, todas as mulheres que passam por mastectomia têm direito à reconstrução mamária gratuitamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde e o município tem o dever de viabilizar cirurgias de reconstrução para que as pacientes retomam suas vidas ao encontrar conforto umas nas outras. Para ele, no primeiro momento elas estão preocupadas em curar o câncer. Quando retiram a mama, os impactos vão desde aos ligados ao universo feminino, como o vaidade, sexualidade, mulheres que não tiram mais a roupa em frente aos maridos, porque se sentem mutiladas, e quando passam pela reconstrução mamária as pacientes passam a ter a sensação de finalmente ter conseguido fechar um ciclo, sentindo-se livres para continuarem suas vidas.

“A Câmara dos Vereadores vai além da função de criar normas, fiscalizar e deliberar sobre regras da vida em sociedade, colabora também para seu efetivo cumprimento ao torná-las conhecidas e acessíveis à população. Esta devolução é uma vontade dos 19 vereadores para ajudar a levantar a auto-estima e a reestruturar a vida das mulheres teixeirenses. A reconstrução mamária é um direito da mulher que teve a mama mutilada pelo tratamento do câncer. E a vontade de ajudar é maior ainda do prefeito Temóteo Brito que realizará uma licitação pública objetivando comprar centenas de próteses mamárias para favorecer nossas mulheres que passaram ou ainda estão passando pelo tratamento do câncer de mama”, enfatizou o presidente Agnaldo da Saúde. (Por Athylla Borborema)