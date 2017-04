Vídeo: Léo Brito garante projeto de revitalização da orla de Alcobaça

O prefeito de Alcobaça, Leonardo Coelho Brito, o “Léo Brito” (PSD), que há três meses está administrando o município, acaba de anunciar que já concluiu o projeto que vai revitalizar toda a orla marítima da cidade. Contudo, para suas obras, ele está buscando recursos junto ao Governo Federal que vão ser suficientes para revitalizar toda a orla existente e urbanizar o restante do trecho que mede 15 quilômetros de extensão.

O projeto do prefeito Léo Brito prevê obra de toda avenida à beira mar e sua requalificação inclui barracas padronizadas e área para prática esportiva. As obras incluem uma estrutura de contenção da água do mar com serviço de drenagem e acessos à praia com mirantes e acessibilidade para cadeirantes.

Além de novas estruturas nas barracas, que passarão a ser padronizadas, estacionamentos exclusivos nas ruas transversais à Avenida Litorânea, duas faixas de sentido único para veículos, ciclovia, calçadão de cinco metros de largura para pedestres, obra paisagística, iluminação em led e espaço para a prática esportiva.

A orla marítima de Alcobaça possui 15 quilômetros de extensão e somente 5 quilômetros da zona central da cidade é urbanizada e é a segunda orla mais extensa do Estado da Bahia, menor apenas que a orla de Salvador com 29 quilômetros de extensão. O turismo de Alcobaça ainda seduz milhares de turistas todos os anos não somente por causa das suas atrativas festas de verão, mas, especialmente por causa das suas belíssimas praias e pelo seu encantador recife de areia, atração garantida para se mergulhar na companhia dos peixes e crustáceos do fundo do mar. (Por Athylla Borborema)