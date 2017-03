Vídeo: Mais Futuro entra na última semana de inscrições para universitários

Os estudantes das quatro universidades estaduais interessados em participar do novo programa do Governo do Estado, o Mais Futuro, devem ficar atentos, pois termina na próxima sexta-feira (31) o prazo para inscrição pelo site maisfuturo.educacao.ba.gov.br.

O programa oferece estágio e auxílio permanência para estudantes de baixa renda participantes do CadÚnico. O auxílio terá valor de R$ 300 ou R$ 600 mensais. O primeiro valor é destinado a universitários que estudam a até 100 quilômetros da sua cidade de origem. Já o segundo é para aqueles que moram em cidades a mais de 100 quilômetros de distância do campus onde estão matriculados. Estando dentro do perfil do programa, o estudante poderá receber o auxílio desde o primeiro semestre até completar dois terços do curso.

No terço final da graduação, os beneficiários terão a opção e prioridade para ingressar em vagas de estágio de nível superior ofertadas por órgãos e secretarias do Governo do Estado. Os estudantes que já estão na fase final do curso e atendem os critérios também podem ingressar no programa, já na fase do estágio. (Da redação TN)