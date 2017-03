Vídeo: Manoelzinho concede aumento superior ao piso nacional aos professores de Nova Viçosa

O prefeito de Nova Viçosa, Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho da Madeira” (DEM), concedeu nesta segunda-feira (20/03), um aumento superior ao piso nacional aos professores do município. O Projeto de Lei do Poder Executivo foi aprovado na sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Viçosa, na última sexta-feira (17), sob a presidência do vereador José Anastácio Carvalho Machado (DEM) e já nesta segunda-feira (20), o prefeito Manoelzinho promoveu a sanção.

O Projeto de Lei Complementar fixa o Piso Salarial do pessoal do magistério e da educação básica. O prefeito Manoelzinho concedeu um reajuste de 8,64% aos profissionais da educação, que é superior ao índice adotado pelo Governo Federal que é de 7,64% e também acima dos índices oficias de correção dos salários, o INPC, o qual no ano de 2016, foi de 6,58%.

De acordo com o advogado Nilo Gonsalves, assessor especial do gabinete do prefeito, o Piso Salarial Municipal, fixado em percentual superior e adotado no Projeto de Lei do prefeito Manoelzinho, leva em consideração o excelente trabalho prestado pela laboriosa classe dos profissionais do magistério, que atua na atividade de docência no município de Nova Viçosa.

E o prefeito emendou: “E igualmente, os que exercem atividades de direção, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas nas unidades escolares de educação básica, responsáveis que são pela formação e pela educação e pelo crescimento cultural e social de nossas crianças e de nossa juventude. A educação é o meu forte. Sempre valorizei estes profissionais em prol de um ensino de qualidade. E agora mais do que nunca, pretendo valorizar ainda mais”, ressaltou o prefeito Manoelzinho. (Por Athylla Borborema).