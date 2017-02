Vídeo: Marcus Belitardo quer correção no contrato de renovação da concessão da EMBASA em Teixeira de Freitas

Na última sessão plenária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, na manhã de terça-feira (07/02), o vereador Marcos Gusmão Pontes Belitardo (PHS), levantou uma questão muito pertinente em favor da população da cidade em relação ao fim do contrato de concessão da EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., que vence no próximo mês de março.

O vereador Marcos Belitardo apresentou uma proposição requerendo uma cópia do contrato em que o município concede a concessão pública à EMBASA, cuja empresa é a detentora do serviço de fornecimento de água e rede de esgoto em Teixeira de Freitas. E no final da tarde desta quarta-feira (08), o parlamentar obteve a cópia do contrato e mantém o objetivo de chamar a Embasa para responsabilidade em razão das inúmeras reclamações em desfavor da empresa pelos seus serviços e taxas abusivas que vem prestando e cobrando da população.

Segundo o vereador Marcus Belitardo, a concessão de 20 anos, vence no próximo dia 31 de março de 2017 e, conforme o próprio contrato de concessão, o prazo legal para apresentar denuncia para avaliar se o município renova o prazo ou cancela o contrato é justamente agora. Para o parlamentar, o momento é oportuno para rediscutir a atuação da empresa em Teixeira de Freitas e se for renovar a concessão, que o contrato seja corrigido e seja mais severo e contenha critérios com direitos e deveres, para que a empresa possa ter também obrigações e não somente direitos sobre a população consumidora.

O vereador Marcus Belitardo pretende unir forças entre os colegas vereadores para discutirem com o prefeito a atual situação da EMBASA que tem cometido inúmeros abusos operacionais e financeiros contra aos seus usuários de água e esgoto, depois de ter vindo de uma operação desastrosa após danificar toda cidade e não promover a devida reparação com as obras da MRM e tendo sobrado para o município consertar.

No último dia 17 de janeiro, moradores de diversos bairros da cidade de Teixeira de Freitas se reuniram em frente à sede local da EMBASA, onde protestaram contra a empresa por causa da emissão de repetidas taxas de contas de água e esgoto não condizentes com os consumos registrados pelos próprios medidores da companhia.

O vereador Leonardo Feitoza da Silva, o “Leonardo do Sindicato” (PC do B), que acompanhou o movimento dos clientes da EMBASA, disse que o protesto foi uma forma de chamar atenção da empresa para corrigir os absurdos cometidos contra os seus próprios clientes, tendo vista, que os usuários não conseguem repostas da empresa quando a reclamação é feita diretamente no órgão. (Por Athylla Borborema).