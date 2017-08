Vídeo mostra evolução das obras de ampliação da Fibria em Três Lagoas (MS)

A Fibria, empresa brasileira e líder mundial na produção de celulose de eucalipto a partir de florestas plantadas, está divulgando um vídeo sobre a evolução das obras do Projeto Horizonte 2, que constrói a segunda linha de produção em Três Lagoas (MS). As imagens mostram o processo de produção das mudas no novo viveiro automatizado e outros marcos importantes da obra. Graças ao uso de drones, o espectador faz uma visita guiada às instalações da nova fábrica da Fibria e tem uma ideia do andamento do projeto, já em fase final.

As obras do Projeto Horizonte 2 atingiram 96% de sua expansão física. Com esse avanço, a Fibria mantém a previsão de inaugurar a expansão em Três Lagoas em setembro de 2017. Com investimento total de R$ 7,5 bilhões, a ampliação da Fibria é um dos maiores projetos privados em execução atualmente no Brasil. (Da redação TN)