Moto de 600 cilindradas pega fogo na BR-101, em Eunápolis Moto começou a pegar fogo após acidente em Eunápolis: Imagem: Reprodução Via41

No início da tarde do último sábado, dia 8 de abril, uma motocicleta Honda Hornet, de cor branca, 600 cilindradas, pegou fogo na rodovia BR-101, nas imediações do bairro Rosa Neto, em Eunapolis.

Segundo informações levantadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto, que não teve o nome revelado e saiu ileso, teria perdido o controle da direção e com a violência do impacto do veículo no assalto, começou a pegar fogo.

De acordo com o site Via 41, populares e motoristas que também trafegavam no mesmo trecho da rodovia, ainda tentaram apagar o incêndio utilizando água e extintores, mas não conseguiram a a moto foi completamente destruída pelas chamas. (Por Ronildo Brito)