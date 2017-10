Vídeo: Secretaria de Saúde realiza mobilização contra o câncer de mama em Alcobaça

Equipes de saúde da rede pública de Alcobaça realizaram neste sábado (21) uma série de atividades de mobilização sobre os riscos do câncer de mama. Vários estandes foram montados na Praça da Caixa D´Água, no centro da cidade, para despertar a preocupação dos alcobacenses para uma das doenças que mata mulheres no mundo. É um assunto importante a ser discutido nos 12 meses do ano, já que a doença é implacável e se faz presente não só no mês de outubro. No entanto, este mês é representativo para a causa, tornando-se especial e destacado dos demais.

Ravenna Dantas (coordenadora da Atenção Básica na rede de saúde de Alcobaça) falou sobre as atividades realizadas pela Secretaria de Saúde, numa parceria com o Grupo do Outubro Rosa do município. “Realizamos uma grande mobilização dos alcobacense para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Foi um dia muito bacana, com palestras, distribuição de brindes, dentre outras atividades”, destacou.

O Secretário de Saúde de Alcobaça, Robson Mattos, disse que várias ações estão sendo realizadas em todas as Equipes de Saúde da Família (ESF) do município. “O objetivo é chamar atenção para a realidade atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Nossa missão é mostrar o sofrimento e o impacto dessa doença na vida do paciente diagnosticado e de sua família”, afirmou. (Da redação TN)