Vídeo: Teixeira de Freitas vive manhã de caos no trânsito com manifesto de funcionários em greve

Quem trafegou na manhã desta sexta-feira, dia 7, pelas ruas centrais de Teixeira de Freitas, teve que enfrentar congestionamento e muita espera nos cruzamentos e semáforos, já que os servidores públicos municipais, em greve, realizaram uma extensa manifestação em frente ao prédio da prefeitura e o trânsito teve que ser alterado.

Segundo acaba de informar o Sindicato da categoria, houve um contato com a Secretaria Municipal de Administração, mas ainda não foi possível um acordo. Os servidores exigem a reposição salarial, que seria uma garantia estabelecida em lei.

De acordo com Osvaldinei Dias, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos Municipais do Extremo Sul da Bahia, que está à frente das negociações, por conta do diálogo com o secretário João Carlos, da Administração, as manifestações públicas foram suspensas até a próxima quarta-feira, dia 12, quando deve acontecer uma nova rodada de negociação.

Ainda segundo Osvaldinei, apesar da boa vontade do secretário João Carlos, estaria havendo ameaças e perseguições em algumas escolas, já que muitos servidores que pararam são do setor de serviços gerais e que esse tipo de posicionamento por parte das diretorias desses estabelecimentos de ensino, estaria atrapalhando as negociações entre o governo municipal e a categoria. (Por Ronildo Brito)