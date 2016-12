Vídeo: Temóteo Brito anuncia seu time de secretariado para governo que começa dia 1º de Janeiro

O prefeito eleito de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de Brito (PSD), reuniu a imprensa e cerca de 300 convidados na noite desta segunda-feira (19/12), no Clube Amor e Cana, para anunciar o secretariado que fará parte do seu governo no quadriênio 2017/2020. O vice-prefeito eleito Lucas Bocão (PV) e os 19 vereadores eleitos e reeleitos se fizeram presentes.

Dezesseis nomes foram anunciados para ocupar as pastas do primeiro escalão. Conforme a nova legislação orgânica do município, antes de assumir oficialmente as secretarias os nomeados passarão por uma sabatina na Câmara Municipal nos dias 02 e 03 de janeiro de 2017 e cada um terá que ter o nome aprovado pela maioria simples dos 19 vereadores que compõem o parlamento de Teixeira de Freitas.

O prefeito eleito Temóteo Brito disse que o seu sentimento é de orgulho e gratidão que reforçam ainda mais a sua disposição de trabalhar por Teixeira de Freitas e promover o seu tão desejado círculo de desenvolvimento econômico. Temóteo disse que as suas primeiras medidas na primeira semana de governo é colocar a Prefeitura Municipal para funcionar o dia inteiro, das 08h às 12h e das 14h às 18h. E que baixará os atuais 5% do ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza para apenas 3% como forma de incentivar empresas e indústrias a se instalarem no município.

“Nós vivemos provavelmente o pior momento da História da República, com uma convergência de crises econômica, política, institucional, moral, de credibilidade das instituições. Entretanto, haverá em Teixeira de Freitas em nosso governo, diálogo do Executivo com o Legislativo, do Executivo com o Judiciário, e com as instituições de controle externo como a CGU, o Tribunal de Contas e o Ministério Público”, salientou.

E acrescentou Temóteo Brito: “Vamos adotar medidas duras e difíceis neste período inicial para melhorar a performance da arrecadação sem aumentar impostos, promover os principais reparos e obras emergenciais que a cidade tanto está precisando. Quero transmitir também à cidade muita convicção de que os próximos quatro anos serão de muito trabalho e organização”.

Equipe

Chefia de Gabinete – Sociólogo e Matemático Wander Policário, pós-graduado em Matemática Superior e em Matemática Fundamental, mestre e doutor em Ciência da Educação. É professor titular da Universidade Estadual da Bahia. Ex-secretário Municipal de Administração de Mucuri e foi secretário Municipal de Educação de Teixeira de Freitas, nas gestões 1997/2000 e 2001/2004.

Procuradoria Geral do Município – Advogado Paulo Américo Barreto da Fonseca, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, pós-graduado em Direito Processual do Trabalho, especialista em Direito Empresarial. Por 8 anos foi advogado da Bahia Sul Papel e Celulose. Ex-professor universitário, escritor e titular da cadeira nº 40 da Academia Teixeirense de Letras.

Controladoria Interna – Administradora Daniele Santos de Jesus, que é também pós-graduada em Gestão Pública e Gerência de Cidades, pós-graduada em Administração Hospitalar. Foi escrituraria do Banco do Brasil e professora universitária em Gestão Empresarial e na gestão 2005/2008 foi auxiliar de direção do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. E desde 2009 é assessora especial do controle interno da Secretaria de Finanças de Mucuri, onde também já foi secretária Municipal de Administração e diretora administrativa da Secretaria de Saúde.

Secretaria de Finanças e Fazenda Pública – Administrador Paulo Sérgio Brito Saliba, bacharel em administração de empresas pela Universidade Católica de Salvador e especialista em Sistema de Informatização, radicado em Teixeira de Freitas desde 1988. Cafeicultor, foi administrador da Agropastoril e é atual administrador da Acquabrasil Cosméticos.

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – Administrador João Carlos Vieira da Silva, pós-graduado em Administração Pública, MBA em Marketing e especialista em Docência do Ensino Superior. Professor universitário da FASB e ex-coordenador do curso de administração do CESESB. Foi consultor do Banco Mundial, da Seplantec do Governo da Bahia e técnico contábil da Prefeitura de Salvador.

Secretaria de Educação e Cultura – Professor e Consultor Hermon Lopes de Freitas, que é formado em Letras pela Universidade Estadual da Bahia, pós-graduado em Gestão de Micro e Pequenas Empresas, pós-graduado em Gestão Pública e especialista em Gestão Comercial. Palestrante renomado e atual diretor da Faculdade FAEL e ECID Qualificação Profissional, unidades de Teixeira de Freitas.

Secretaria Municipal de Saúde – Pedagogo e filosofo José Archangelo Depizzol, pós-graduado em Gestão de Pessoas e mestre em Ciência da Educação pelo Instituto Superior Pedagógico Enrique José Verona da Universidade de Havana em Cuba. Em 2008, foi o único mestre brasileiro a ser congratulado com os títulos de mestre em gestão educativa e doutor honoris causa pelo Conselho Ibero Americano de Educação em Guayaguil no Equador. Ex-professor da Universidade de Linhares e já foi coordenador dos cursos de Pedagogia, Geografia e Direito, e também diretor acadêmico da Faculdade Pitágoras. Na gestão 2009/2012 foi secretário Municipal de Educação de Teixeira de Freitas.

Secretaria de Esportes e Lazer – Empresário e agropecuarista Anderson Figueiredo Pinto, bacharel em Direito, fundador e ex-diretor da TV Sul Bahia e também fundador do Programa Interbairros de Futebol. Criou o programa esportivo que trabalha com a juventude carente na formação caráter de crianças, as levando ao incentivo do esporte e da cultura.

Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – Administrador e contabilista Marcelo Matos Silva, que é bacharel em Administração de Empresas e bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade do Sul da Bahia, formado em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado em Educação Financeira.

Secretaria de Desenvolvimento Social – Gilberto Souza Santos, o “Gilberto do Sindicato”, sindicalista histórico e com relevantes serviços prestados aos trabalhadores da construção civil da região. Foi vereador por Teixeira de Freitas no mandato 2009/2012 e é o atual vice-prefeito do mandato 2013/2016, em Teixeira de Freitas.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – O empresário corretor de imóveis Flávio Guimarães de Pádua, bacharel em Administração de Empresas e pós-graduado em Comunicação e Marketing. Dirigiu por 6 anos o Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Teixeira de Freitas e atualmente é o delegado do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Na gestão 2008/2012 foi membro titular do conselho estadual do SESC/SENAC e foi diretor da Federação do Comércio da Bahia. Há 5 anos apresenta o programa de rádio “Comércio em Foco” pelas emissoras da Rede Sul Bahia de Comunicação e também dirige a empresa Pádua Imobiliária.

Secretaria de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios – Engenheiro Jorge Henrique Rodrigues, graduado em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal do Espírito Santo e em Engenharia Civil pela Faculdade do Sul da Bahia. Engenheiro experiente e responsável por inúmeros projetos de implantação e reestruturação de estradas florestais na região e executor de grandes outros projetos rurais e civis.

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Engenheiro e produtor rural Dorivaldo de Almeida Neves “Dori”, formando em engenharia mecânica, já foi gerente industrial da Destilaria de Álcool Mucuri, e na gestão 1989/1992 foi chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas. E por três ocasiões foi assessor parlamentar da Câmara dos Deputados.

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Empresário e pecuarista Tabajara Soares Marques (formação incompleta em medicina), empresário do ramo imobiliário e pecuarista. Homem de grande valor na história progressista da cidade. Foi o fundador e o primeiro presidente do Sindicato Atacadista e Varejista de Teixeira de Freitas e também da Associação Comercial e Industrial. Foi vice-presidente da Cooperativa Mista de Teixeira de Freitas e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia.

Secretaria de Segurança Pública e Cidadania – Capitão Leonardo Álvaro de Vieira Pereira, oficial da Polícia Militar da Bahia e bacharel em Direito. Acumula inúmeras experiências na PM com cargos de comando, subcomando e chefia em Companhias Independentes e Batalhões. Atualmente ocupa funções de coordenador de curso de formação e coordenação administrativa financeira do 13º Batalhão Escola e Instrução de Teixeira de Freitas.

Secretaria de Habitação – Líder sindical Agnaldo Ferreira dos Santos, homem de grande contribuição social e ao sindicalismo do município. Foi auxiliar administrativo da Prefeitura de Teixeira de Freitas e foi secretário Municipal de Serviços Extraordinários de Teixeira de Freitas. (Por Athylla Borborema).