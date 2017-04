Violência que só cresce é bem pior no Nordeste

Passou batido pela maioria da mídia um estudo realizado pelo Centro Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal, do México, sobre as 50 cidades mais violentas do mundo.

O detalhe é que 19 das 50 estão no Brasil, e das nossas 19, nada menos que 10 estão no Nordeste e três no Norte do país.

Na banda baiana, Feira de Santana tem a pior situação, ocupando a 15ª posição, com a taxa de 60,23 homicídios por cada 100 mil habitantes; seguida de Vitória da Conquista, na 16ª posição, com 56,45; e Salvador e região metropolitana, na 20ª posição, com 54,71.

São números bem menores do que a campeã, Caracas, na Venezuela, com 130,35, e também de Natal, a mais violenta do Brasil, na 10ª posição, se é que isso serve de consolo.

Uma olhada no Mapa da Violência confirma que o Nordeste é a região mais violenta do país, com uma taxa de homicídios da ordem de 120 por cada 100 mil habitantes. E a Bahia fica aí com os seus 161,7, altíssimo, embora bem abaixo dos 379 do Rio Grande do Norte ou dos 300 do Maranhão, também se isso serve de consolo. (Tempo Presente/A Tarde)