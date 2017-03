Violenta presa: Mulher que matou o companheiro já tinha atirado na boca de outro namorado em Itamaraju

O homicídio aconteceu na noite deste domingo, dia 5 de março, na Rua Sergipe, Bairro Fátima, região central de Itamaraju, quando de acordo com as informações de populares, Sheila Santos Luz, enfurecida por uma crise de ciúmes, matou o seu companheiro, Leandro Vieira dos Santos, com um golpe de faca do tipo peixeira.

Após ser atingida pela violenta facada a vítima caiu próximo a uma escada e mesmo tendo recebido socorro por parte de uma equipe do Servido de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acabou não resistindo e veio a óbito.

Pouco tempo depois a homicida foi presa por uma guarnição da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaraju (CIPM) e pelo fato da Delegacia da Polícia Civil da cidade (DEPOL), ficar praticamente fechada nos finais de semana, acabou transferida e apresentado ao plantão regional da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas.

A morte de Leandro chocou os moradores da Rua Sergipe, uma vez que ele era muito conhecido.

Segundo acaba de informar a Polícia Civil de Itamaraju, Sheila, no ano passado, teve um desentendimento com um outro namorado, oportunidade que ela alvejou-lhe com um tiro na boca.

Agora presa e indiciada por homicídio qualificado, Sheila Santos Luz, vai permanecer presa à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)