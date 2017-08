Viralizou: Mulher é flagrada ao furtar TV de loja e esconder entre as pernas no interior da Bahia

O vídeo de uma mulher furtado uma televisão, e colocando o aparelho entre as pernas, está dando o que falar nas redes sociais. O furto, segundo a Polícia Civil, aconteceu na última sexta-feira, dia 4, na cidade de Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia.

No vídeo gravado pelas câmaras de monitoramento é possível visualizar a ladra entrar na loja e após notar que não está sendo observada, pega a televisão, levanta a saia, coloca o aparelho entre as pernas e sai caminhando tranquilamente.

Outra mulher, que entrou junto com ela na loja, também é procurada pela polícia. Ela distraiu o vendedor enquanto ocorria o furto. As duas fugiram após o crime. O dono da loja, que preferiu não se identificar, disse nesta segunda (7) que as mulheres aparentavam ter cerca de 40 e 60 anos.

Elas entraram juntas na loja. A que aparentava ser mais velha conversou com um vendedor e pediu informações sobre um ventilador. Enquanto isso, a mulher que parecia mais nova pegou a TV, que estava em uma prateleira, e colocou debaixo da saia. Depois, ela saiu andando normalmente. As duas foram embora em um carro. O sumiço do aparelho só foi percebido pelo dono da loja depois que elas saíram do estabelecimento. (Da redação TN)