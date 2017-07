Visando acabar com filas, vereador requer urgência na implantação do NetConsulta

O vereador Marcos Gusmão Pontes Belitardo (PHS), voltou a dialogar com o prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD) e com o secretário Municipal de Saúde, José Arcângelo Depizzol no sentido que o município dê cumprimento a sua proposição que requer do Poder Executivo Municipal a implantação do Programa NetConsulta e TeleConsulta na forma do anteprojeto apresentado, em razão da sua aprovação no plenário da Câmara Municipal no último dia 22 de março.

Para o vereador Marcos Belitardo, a Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta é um sistema de agendamento de consultas básicas e eletivas aos usuários do SUS por telefone. As vagas nas especialidades de Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia são reservadas por telefone, gratuitamente. E deverá dispor de um moderno contact center com linhas telefônicas interligadas a uma potente central de processamento de dados e computadores de última geração. Onde um software exclusivo deverá controlar a agenda e a distribuição de vagas.

Os agentes de atendimento são treinados para identificar as doenças mais prevalentes na população e entender as queixas dos usuários, pré-requisito fundamental ao correto encaminhamento dos casos. Quando enfrentam qualquer dificuldade, são apoiados por enfermeiros e médicos que supervisionam em tempo integral os trabalhos do Teleconsulta. O sistema do Teleconsulta dá preferência a quem é protegido pelos Estatutos do Idoso e da Criança e do Adolescente ou precisa ser atendido primeiro, em razão do seu estado de saúde.

O vereador Marcos Belitardo, disse que o programa que propõe a instalação tanto do TeleConsulta, quanto do NetConsulta, para o agendamento por internet de consultas eletivas (não emergenciais) em clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, será um avanço para aumentar a acessibilidade à saúde. A prioridade para o agendamento do procedimento, será para o paciente cuja a avaliação médica indique a maior necessidade, pois não se pode permitir que pessoas que não podem esperar esperem muito.

“Teixeira de Freitas se destacará ao implantar o Teleconsulta, um sistema que tirará a população das longas filas nas unidades. É preciso inovar e o NetConsulta é uma proposta para modernizar ainda mais o serviço público de saúde. A minha proposta legislativa visa melhorar a eficácia no atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde. A população usuária do SUS tem direito e merece, cada dia mais, um atendimento melhor”, disse o parlamentar.

De acordo com o vereador Marcos Belitardo, uma vez desenvolvido, o programa terá plataforma digital sem ônus para a Prefeitura Municipal, com o objetivo de ampliar as possibilidades de agendamento, acompanhando uma tendência tecnológica, que é de resolver tudo pela Internet. Com a medida de implantar o TeleConsulta ou NetConsulta, o município garantirá o preenchimento de 100% das vagas disponibilizadas pela rede municipal de saúde e, esse percentual será monitorado, e caso a utilização do novo modelo de marcação aumente, o percentual também aumentará gradativamente.

Segundo o vereador Marcos Belitardo, o objetivo da sua proposta é aperfeiçoar e melhorar qualidade do atendimento aos usuários, garantindo o acesso da população aos serviços de sistema de marcação de procedimentos médicos e laboratoriais, além de evitar filas de espera. O parlamentar lembra que a implantação do Programa TeleConsulta e NetConsulta, permite entre outras coisas, a marcação de consultas, exame e demais procedimentos médicos na UBS – Unidade Básica de Saúde. (Por Athylla Borborema).