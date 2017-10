Voyage bate de frente em caminhão e dois ocupantes ficam gravemente feridos

Um grave acidente automobilístico ocorrido por volta das 12h25 desta quinta-feira, dia 12 de outubro, Km 931,2, da rodovia BR-101, próximo à divisa da Bahia com o Espírito Santo, em território de Mucuri, deixou o saldo de cinco pessoas feridas, sendo duas com lesões graves e três com apenas escoriações.

Segundo a Polícia Rodoviária federal (PRF), um Volswagen Voyage, placa PZF-4028, com cinco ocupantes, que seguia no sentido Bahia/Espírito Santo, próximo ao Povoado de 31 de Março, em Mucuri, bateu de frente com um Caminhão Mercedes Benz, placa MPR-2488, que fazia o trajeto contrário.

A causa do acidente, segundo testemunhas, foi uma ultrapassagem indevida do condutor do veículo de passeio. Entre os feridos graves um foi transferido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF) e o outro permaneceu internado no Hospital São José, no Distrito de Itabatã. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos dois. (Por Ronildo Brito)