Waléria Tigre vence o “Arnold Classic South America 2017” e traz troféu para Teixeira de Freitas

A atleta teixeirense Waléria Correa Tigre, 37 anos, venceu o maior evento de fisiculturismo da América do Sul, em São Paulo. Ela há 12 anos treina o esporte e há 4 anos participa de competições, totalizando 14 competições nacionais e internacionais sempre permanecendo no pódio com relevantes títulos para sua carreira. Waléria venceu neste sábado (22), mais um importante campeonato na categoria Wellness Fitness Master, em São Paulo, com mais 500 atletas na concorrência. No ano passado, Waléria Tigre no “Brasileiro 2016”, também realizado em São Paulo, foi a vice-campeã brasileira.

O 13º Arnold Classic South America terminou neste domingo (23/04) e foi o maior evento multiesportivo do mundo, onde realizou a sua 5ª edição no Brasil, no Transamérica Expô Center, em São Paulo. Este ano o evento contou com a participação especial do ator e governador americano, Arnold Schwarzenegger. A atleta de Teixeira de Freitas, Waléria Correa Tigre, uma apaixonada pela arte da academia, disputou na categoria Wellness Fitness, nascida em 2005.

A categoria Wellness Fitness é voltada para o treinamento que segue o próprio padrão de beleza, que naturalmente é encontrado e admirado no Brasil inteiro. Fazem parte dessa categoria, atletas que possuem os glúteos e coxas mais volumosos, no entanto, desenvolvidos segundo a forma feminina natural, deixando o físico voluptuoso, mas, que em nada lembre as atletas das outras categorias que exibem maior volume, mas, com mais densidade, separação e definição ente os grupos musculares.

Esta é a 5ª edição do evento no Brasil, que tinha o Rio de Janeiro como cenário, e agora, buscando mais espaço e, melhor aproveitamento, a edição desse ano foi realizada em São Paulo. “Na minha categoria foram 22 atletas, todas com títulos nacionais, estaduais, e campeãs de diversos países da América do Sul. O sonho de todo atleta que compete pelo Brasil, nessas modalidades, é um dia poder subir no palco do Arnold Classic Brasil, que agora passou a se chamar Arnold Classic South América”, explicitou a atleta.

Ainda segundo Waléria, essa competição dá um card para que o atleta possa competir fora do Brasil, em competições como o “Olímpia”, o “Sul-Americano” e também o “Mundial”. “O meu objetivo como atleta campeã de 2017, é de, posteriormente, tentar o Sul-americano e o Mundial na minha categoria Wellness Fitness Master. Quem ganha o Arnold Classic tem uma porta aberta para outras competições internacionais e vamos batalhar para isso. A orientação é esperar bons patrocinadores, para que possamos fazer uma boa preparação e representar o Brasil lá fora. Vamos esperar o que vai acontecer, estou confiante”, festejou Waléria.

Como atleta da cidade de Teixeira de Freitas, levei comigo a essência de uma pessoa do interior da Bahia para o mundo fitness. Alcançar um lugar tão singular e dentro do esporte, conquistando títulos tão importantes como do Arnold Classic Brasil, é um sonho de todo competidor dentro do esporte. Este evento foi muito especial para minha vida, representando dedução, superação e muita força de vontade, sem contar com o imenso orgulho de representar minha cidade”, celebrou a atleta Waléria. (Por Athylla Borborema).