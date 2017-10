WhatsApp começa a liberar função de deletar mensagens

O WhatsApp começou a liberar a esperada função de deletar mensagens enviadas pelo app nesta quinta-feira (26). Os usuários estão recebendo a novidade aos poucos.

A ideia é que agora, se você mandar uma mensagem e se arrepender rapidinho, consiga apagar. Vale também para aquelas mensagens que você manda sem querer para o grupo errado. Claro que há um tempo para isso: você só pode deletar a mensagem em até sete minutos depois de ser enviada.

A novidade está sendo disponibilizada para usuários dos sistemas Android, iOS e Windows Phone. Em inglês, a função foi batizada de “delete to everyone” (apagar para todos). Outra função, que já existe hoje, é a “delete for me” (apagar para mim), em que você apaga a mensagem apenas no seu app.

Se você ainda não recebeu a função, a hora é de calma. Em breve, o app deve ter espalhado a novidade para todos se o sistema funcionar corretamente. A ativação da ferramenta é devagar, segundo o WABeta info.

A função está em fase de testes desde o final do ano passado. O Telegram, concorrente do WhatsApp, já tem essa opção.

Como funciona?

A função vale para qualquer tipo de arquivo, incluindo texto, fotos, gifs, mensagem de voz… Basta clicar sobre a mensagem e escolher a opção deletar. Atualmente, o usuário consegue apenas apagar a mensagem no seu próprio mensageiro. Com a novidade, vai poder optar por remover o que mandou para todos.

A mensagem deletada vai aparecer no chat como o aviso “esta mensagem foi deletada”. Isso só vai valer para quem já estiver com o dispositivo atualizado. Se alguém do grupo, por exemplo, ainda não estiver com a novidade, vai continuar vendo a mensagem. (Da redação TN)