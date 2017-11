WhatsApp testa mudança em recurso amado por brasileiros

O WhatsApp está testando um novo jeito de usar o recurso amado pelos brasileiros: as mensagens em áudio. De acordo com o site WABetaInfo, conhecido por antecipar funções do app, a ideia é que você poderá mandar recados de voz sem precisar segurar o botão do microfone durante toda a gravação.

O recurso foi colocado no aplicativo em 2013 e não sofreu alterações significativas desde então. A novidade deve ser liberada gradualmente a todos os usuários do WhatsApp, após a fase de testes terminar.

Brian Acton, cofundador do WhatsApp, disse, em entrevista a EXAME, que os brasileiros amam usar a voz, tanto para mensagens gravadas quanto para ligações via internet no aplicativo. Ele considera isso uma peculiaridade do país. (Da redação TN)