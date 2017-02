Zarfeg vai receber título de Personalidade de Importância Cultural da União Baiana de Escritores

O poeta e jornalista Almir Zarfeg será homenageado com o título de “Personalidade de Importância Cultural” 2017, concedido pela União Baiana de Escritores (Ubesc) e pela revista de literatura e cultura Ómnira.

O título é concedido anualmente a personalidades baianas do mundo das artes, da literatura e da cultura. Em 2015, o homenageado foi o poeta e agitador cultural Luar Aidner Mendez Neves, mais conhecido como “Luar do Conselheiro”. Em 2016, foi a vez do escritor Manoel Porto Lima.

A honraria – que é entregue pelo presidente da Ubesc, Roberto Leal, durante o Encontro de Escritores Baianos (ENEB) – em 2017 terá como palco uma das sessões solenes da Academia Teixeirense de Letras (ATL), presidida por Zarfeg.

Zarfeg é poeta e jornalista e, em 2016, completou 25 anos de trajetória literária, iniciada com a publicação do livro de poemas “Água Preta” em 1991. A obra ganhou sua 4ª edição e lançamento nacional na Bienal Internacional do Livro de SP no ano passado. O artista teve sua vida retratada na biografia “De A a Z”, de autoria do jornalista e escritor Edelvânio Pinheiro.

Autor de mais de duas dezenas de livros em prosa e verso, Zarfeg participa de dezenas de instituições literoculturais no Brasil e no exterior. Também ganhou prêmios importantes de literatura como o “Concurso Internacional de Poesia da UBE-RJ 2015”.

“Sou muito grato à diretoria da União Baiana de Escritores, que é presidida pelo escritor e jornalista Roberto Leal, pela indicação do meu nome para receber esta belíssima homenagem”, disse Zarfeg, que é natural de Itanhém, mas vive em Teixeira de Freitas, cidades do extremo sul da Bahia. (Da redação TN)